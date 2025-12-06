কুড়িগ্রামে গোপনে সরিয়ে নেওয়ার সময় ৪ টন সার জব্দ

কুড়িগ্রামে গোপনে সরিয়ে নেওয়ার সময় ৪ টন সার জব্দ
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে রায়গঞ্জ ইউনিয়নের এক বিএডিসি ডিলারের বিরুদ্ধে রাতের আঁধারে সার সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) রাত ৯টার দিকে স্থানীয়দের সহায়তায় মাস্টারমোড় এলাকা থেকে ৪ মেট্রিক টন ডিএপি সার জব্দ করেছে পুলিশ।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানায়, সাপখাওয়া ও ব্যাপারীটারী এলাকার বিএডিসি অনুমোদিত সার ডিলার মোছা. হালিমা খাতুনের প্রতিষ্ঠান মেসার্স রাদিয়া ট্রেডার্সের গোডাউন থেকে রাত ৮টার দিকে ৮০ বস্তা ডিএপি সার (প্রতি বস্তায় ৫০ কেজি) একটি নছিমনে করে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। পরে মাস্টারমোড় বাজারের ভেতরের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয়রা নছিমনের সন্দেহজনক গতিবিধি দেখে গাড়িটি থামান। চালক সার পরিবহনের কারণ ব্যাখ্যা করতে না পারায় তারা গাড়িটি আটকে রাখেন। পরে খবর পেয়ে নাগেশ্বরী থানার পুলিশ গিয়ে সারসহ নছিমনটি থানায় নিয়ে যায়।
স্থানীয় কৃষক আজিজুল হক ও আরিফ হোসেন অভিযোগ করেন, এলাকায় নিয়মিত সারসংকট চলছে। ডিলারের কাছে সার পাওয়া যায় না, পেলেও অতিরিক্ত দামে কিনতে হয়। অথচ রাতে গোপনে সার পাচারের চেষ্টা চলছে। এর আগেও একই ডিলার অনিয়মের কারণে জরিমানা দিয়েছিলেন বলেও দাবি তাদের।
নাগেশ্বরী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাদিম বলেন, এসিল্যান্ড ও ওসির নির্দেশে সার ও গাড়ি দুটি জব্দ করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্তাধীন।
তবে এ সময় উপস্থিত থাকলেও সার ডিলার হালিমা খাতুন গণমাধ্যমের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি। পরে তিনি দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে চলে যান।
নাগেশ্বরী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাহরিয়ার হোসেন বলেন, বিএডিসি ডিলার হালিমা খাতুনের গোডাউন থেকে ৮০ বস্তা সার স্থানীয় খুচরা ব্যবসায়ী ছামাদের কাছে যাচ্ছিল। পথে জনতা আটকে দেয়। শনিবার তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ বিষয়ে শনিবার দুপুরে নাগেশ্বরী সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. বদরুজ্জামান রিশাদ জানান, গতকাল (শুক্রবার) সারসহ একটি নছিমন গাড়ি দুটি জব্দ করা হয়। বর্তমানে সেগুলো নাগেশ্বরী থানা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শন শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
