কুড়িগ্রামে বাড়ছে শীতের দাপট, তাপমাত্রা ১২.৫

কুড়িগ্রামে বাড়ছে শীতের দাপট, তাপমাত্রা ১২.৫
কুড়িগ্রামে গত কয়েকদিন ধরে শীতের তীব্রতা বেড়েছে। প্রতিদিন ভোরে তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রির নিচে থাকছে। রোববার (৭ ডিসেম্বর) সকাল ৬টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
এদিকে কুয়াশার সঙ্গে উত্তরের হিমেল হাওয়ায় সন্ধ্যার পর থেকে সকাল অবধি ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে।
শীতের দাপটে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন চরাঞ্চলের মানুষজন। চারদিকে খোলা ও নিচু হওয়ায় ঠান্ডার প্রকোপ তুলনামূলক বেশি। এছাড়া সন্ধ্যার পর ঠান্ডার কারণে গ্রামাঞ্চলের হাট-বাজার ও রাস্তাঘাটে স্বাভাবিক কার্যক্রম আগের থেকে কমে গেছে।
রাজারহাট আবহাওয়া ও কৃষি পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুবল চন্দ্র সরকার জানান, সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা কমতে থাকে। রোববার সকাল ৬টায় ১২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে।
রোকনুজ্জামান মানু/এফএ