সুনামগঞ্জ
৪৫ লাখ টাকা বিদ্যুৎ বিল বাকি, হাসপাতালের সংযোগ বিচ্ছিন্নের নোটিশ
সুনামগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা সদর হাসপাতালে প্রায় ৪৫ লাখ ৬২ হাজার ২৭২ টাকা বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের জন্য সংযোগ বিচ্ছিন্নের নোটিশ দিয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) সকালে জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক মো. মাহবুবুর রহমান।
নোটিশের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সুনামগঞ্জের ২৫০ শয্যা সদর হাসপাতালকে সুনামগঞ্জ বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ থেকে একাধিকবার নোটিশ দেওয়ার পরও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ কিংবা বিষয়টি আমলে নেয়নি। ফলে গত বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিকেলে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নোটিশ দেওয়া হয় এবং সেখানে উল্লেখ করা হয় ডিসেম্বরের ৮ তারিখের মধ্যে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করলে আগামী ৯ ডিসেম্বর সদর হাসপাতালের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে।
সুনামগঞ্জ বিদ্যুৎ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী রাসেল আহমদ বলেন, গত ৭ বছর ধরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে প্রায় ৪৫ লাখ ৬২ হাজার ২৭২ টাকা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রয়েছে। একাধিকবার নোটিশ দেওয়ার পরও তারা বিল পরিশোধ করেননি। তাই বাধ্য হয়ে সরকারি রাজস্ব আদায় করতে আমরা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নের এই নোটিশ দিয়েছি।
সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, বিদ্যুৎ বিভাগের পাওনা সব বকেয়া বিল পরিশোধের চেষ্টা করা হচ্ছে। অ্যাকাউন্টসের সঙ্গে কথা হয়েছে। তারা টাকা দিলে আমরা বিল পরিশোধ করে দেবো।
