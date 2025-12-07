  2. দেশজুড়ে

মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার উন্নয়ন ঘটাতে হবে: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

প্রকাশিত: ০৩:৫২ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেছেন, মানবসম্পদ উন্নয়নের বিকল্প নেই। মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এন্য বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) দুপুরে নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে মাগুরা উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা বলেন।

তৌহিদ হোসেন বলেন, পর্যাপ্ত ট্রেনিং ও শিক্ষার অভাবে বিদেশে বাংলাদেশিরা সবচেয়ে কম বেতন পায়। তাই যথাযথ শিক্ষার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেন তিনি।

শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে যেন শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হয়। 

মাগুরা উচ্চ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নের আশ্বাস দেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা।

তিন দিনের সরকারি সফরের শেষ দিনে নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাগুরা উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন তৌহিদ হোসেন। এর আগে শুক্রবার রংপুরের বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান পরিদর্শন এবং শনিবার রংপুর জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।

