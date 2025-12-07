‘চাঁদাবাজ’ নিয়ে বক্তব্য
বরিশালে ছাত্রদলের তোপের মুখে ব্যারিস্টার ফুয়াদ, ‘অবাঞ্ছিত’ ঘোষণা
নিজ নির্বাচনি এলাকা বরিশাল-৩ আসনে (বাবুগঞ্জ-মুলাদী) গিয়ে ছাত্রদলের তোপের মুখে পড়েছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। এসময় তাকে ঘিরে ‘ভুয়া ভুয়া’ স্লোগান দেন নেতাকর্মীরা।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) দুপুর ১টার দিকে রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদী-হিজলা সড়কের আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর মীরগঞ্জ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদী-হিজলা সড়কের আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর মীরগঞ্জ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যান ব্যারিস্টার ফুয়াদ। এর পরপরই ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা তাকে ঘিরে ‘ভুয়া ভুয়া’ স্লোগান দেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে তিনি দ্রুত গাড়িতে উঠে এলাকা ত্যাগ করেন। পরে ছাত্রদলের পক্ষ থেকে ব্যারিস্টার ফুয়াদকে বাবুগঞ্জে ‘অবাঞ্ছিত’ ঘোষণা করা হয়।
বাবুগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আতিকুর রহমান আল-আমিন বলেন, “সেতু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে তিনি (ফুয়াদ) বাবুগঞ্জের সাধারণ নাগরিকদের ‘চাঁদাবাজ’ বলে অপপ্রচার করেছেন এবং চীনা কোম্পানির কাছে চাঁদা চেয়েছেন—এমন অভিযোগ তুলে তিনি গণমাধ্যমে বক্তব্য দিয়েছেন, যা অত্যন্ত অশোভনীয়। এ বিষয়ে আমরা স্থানীয় সাধারণ নাগরিকরা প্রতিবাদ জানিয়েছি।”
এ ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
শাওন খান/এসআর/এমএস