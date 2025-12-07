  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:১৬ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
গাইবান্ধায় নানা আয়োজনে হানাদার মুক্ত দিবস পালিত

গাইবান্ধায় হানাদার মুক্ত দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মোল্লা।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ গাইবান্ধা জেলা কমান্ড। সভার শুরুতে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ গাইবান্ধা জেলা কমান্ডের আহ্বায়ক আশরাফুল ইসলাম রঞ্জুর সভাপতিত্বে ও মুক্তিযোদ্ধা ময়নুল ইসলাম রাজার সঞ্চালনায় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) যাদব সরকার, জেলা বার অ্যাসেসিয়েশনের আহবায়ক অ্যাডভোকেট সেকেন্দার আজম আনাম, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জেলা কমান্ডের সদস্যসচিব আব্দুল মজিদ, সাবেক কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল ইসলাম সাজা, মুক্তিযোদ্ধা মজিবুল হক ছানা, যুদ্ধকালীন কমান্ডার আব্দুল বাছেদ প্রমুখ।

১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর সকালে কোম্পানি কমান্ডার মাহবুব এলাহী রঞ্জু (বীর প্রতীক) এর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল ফুলছড়ি উপজেলার ফজলুপুর ইউনিয়নের কালাসোনার চর থেকে বালাসীঘাট হয়ে গাইবান্ধা শহরে প্রবেশ করে। বিজয়ী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে আগের রাতে গাইবান্ধা শহরের স্টেডিয়ামে অবস্থিত পাক হানাদার বাহিনীর সদস্যরা তল্পিতল্পা গুটিয়ে রংপুর ক্যান্টনমেন্টের উদ্দেশ্যে পালিয়ে যায়।

