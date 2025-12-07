চুলের খোপায় ছিল দুই হাজার পিস ইয়াবা

  2. দেশজুড়ে

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে চুলের খোপার ভেতর দুই হাজার পিস ইয়াবাসহ শরীফা (৫৫) নামের এক নারীকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতুর পশ্চিম দিকে ভৈরব নাটালের মোড় সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

আটক নারীর নাম শরিফা (৫০)। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া থানার শিবনগর এলাকার নুরুল হকের স্ত্রী।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতুর পশ্চিম দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের দক্ষিণ পাশে টোল প্লাজার সামনে লেগুনা থেকে এক নারীকে আটক করা হয়। এসময় ওই নারীর চুলের খোপার ভেতর বিশেষভাবে লুকিয়ে রাখা অবস্থায় দুটি ইয়াবার প্যাকেট উদ্ধার করা হয়।

মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ভৈরব সার্কেল অফিসের পরিদর্শক চন্দন গোপাল সুর জানান, সড়ক পথে মাদক পাচারের সময়ে লেগুনায় তল্লাশি চালিয়ে সন্দেহজনক এক নারীর কাছ থেকে দুই হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ভৈরব থানায় নিয়মিত মামলা হয়েছে।

