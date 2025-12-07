  2. দেশজুড়ে

গাইবান্ধায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৬ নেতাকে শোকজ

প্রকাশিত: ০৮:৫৫ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন গাইবান্ধার আহ্বায়ক মাসুদ রানা ও সদস্যসচিব বায়োজীদ বোস্তামী জিমসহ ৬ নেতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক শাহাদাত হোসেন স্বাক্ষরিত তাদের পৃথক নোটিশপত্র দেওয়া হয়।

গাইবান্ধার আহ্বায়ক ও সদস্যসচিবসহ এ কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়- যুগ্ম-আহ্বায়ক মেহেদী হাসান, শাকিল শেখ, সংগঠক অতনু সাহা ও মেহজাবিন জিমকে।

নোটিশে পৃথকভাবে বলা হয়, ৫ ডিসেম্বর আপনার বিরুদ্ধে গাইবান্ধা জেলায় একটি রাজনৈতিক দলের কমিটিকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগ আমাদের নজরে এসেছে, যা অত্যন্ত গুরুতর এবং একইসঙ্গে জনপরিসরে সংগঠনের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করেছে। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার ব্যাখ্যা এবং আপনার বিরুদ্ধে কেন স্থায়ী সাংগঠনিক ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে না, তার লিখিত বিবরণ আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দপ্তরের মারফত সভাপতি রিফাত রশিদ বরাবর উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো। পাশাপাশি পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত আপনাকে সব সাংগঠনিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হলো।

এ বিষয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন গাইবান্ধার যুগ্ম-আহ্বায়ক শাকিল শেখ বলেন, আমি ৫ ডিসেম্বরের আগে থেকে ঢাকায় আছি। আমাকেও শোকজ দিয়েছে। আর কেন্দ্রীয় পার্টি অফিসে আমাকে ডেকেছে।

অন্যদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন গাইবান্ধার আহ্বায়ক মাসুদ রানা বলেন, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় শোকজ দিয়েছে। যা গণঅভ্যুত্থানকে অসম্মান করার শামিল।

