গাইবান্ধায় এনসিপির আহ্বায়ক কমিটি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ

গাইবান্ধায় এনসিপির আহ্বায়ক কমিটি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ
গাইবান্ধায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক কমিটি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে গাইবান্ধা পৌরপার্কে অবস্থিত জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ থেকে মিছিলটি বের করা হয়। এতে সংগঠনটির বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা অংশ নেয়। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
জাসদ নেতা খাদেমুল ইসলাম খুদিকে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) গাইবান্ধা জেলা আহ্বায়ক ও স্বৈরাচারের দোসরদের কমিটিতে রাখার প্রতিবাদে এ বিক্ষোভ মিছিল করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।
মিছিলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা আহ্বায়ক মাসুদ রানা, সদস্যসচিব বায়েজীদ বোস্তামি জিম, যুগ্ম-আহ্বায়ক মেহেদী হাসান, সংগঠক অতনু সাহাসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।
এসময় তারা বলেন, ৩ ডিসেম্বর এনসিপির ৫২ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে জাসদের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক খাদেমুল ইসলাম খুদিকে আহ্বায়ক করা হয়েছে। এছাড়াও ওই কমিটিতে ফ্যাসিস্টের একাধিক দোসর সদস্য হিসেবে রয়েছেন। দ্রুত ওই কমিটি বাতিল করে জুলাই আন্দোলনে অংশ নেওয়া নেতাকর্মীদের সমন্বয়ে নতুন কমিটি গঠনের দাবি জানান তারা।
এর আগে গাইবান্ধায় একটি রাজনৈতিক দলের কমিটি নিয়ে বিশৃঙ্খলার অভিযোগে এদিন (৭ ডিসেম্বর) বিকেলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা শাখার আহ্বায়কসহ শীর্ষ ৬ নেতাকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দেয় কেন্দ্রীয় কমিটি। তারও আগে, খাদেমুল ইসলাম খুদিকে আহ্বায়ক করার প্রতিবাদে গত ৪ ডিসেম্বর এনসিপির জেলা কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা।
