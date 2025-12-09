ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তেলবাহী লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে, হেলপার নিহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তেলবাহী লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে, হেলপার নিহত
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে তেলবাহী লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে আজহার মিয়া (৩৬) নামে এক যুবক নিহত হয়েছে। সোমবার রাত ১১টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের রাজাবাড়িয়া নামক এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত আজহার ওই তেলবাহী লরির হেলপার ছিলেন। তার বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলায়।
খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, রাতে সিলেট থেকে ঢাকা অভিমুখী একটি তেলবাহী লরি যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে একটি গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে খাদে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই এর হেলপার নিহত হন ও চালক আহত হয়েছেন। মরদেহ হাইওয়ে থানায় রয়েছে। নিহতের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা এলে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এমএন/জেআইএম