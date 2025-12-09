মাদারীপুরে চিকিৎসকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
মাদারীপুরের রাজৈরে অনিক আচর্য (৩৫) নামে এক চিকিৎসকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার টেকেরহাট বন্দরের শিমুলতলা এলাকার নূর জাহান কমিউনিটি সেন্টারের তৃতীয় তলার ভাড়া বাসায় এই ঘটনা ঘটে।
নিহত অনিক পার্শ্ববর্তী এক নম্বর ব্রিজ এলাকার সিটি হসপিটাল অ্যান্ড ডিজিটাল ডায়াগনস্টিক সেন্টারের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ছিলেন। তিনি একই উপজেলার বাজিতপুর গ্রামের গ্রাম্য চিকিৎসক অঞ্জন আচর্যের ছেলে।
পুলিশ, হাসপাতাল ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অনিক প্রায় ৮ বছর ধরে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক হিসেবে রাজৈরের টেকেরহাট সিটি হসপিটালে কর্মরত ছিলেন। ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা দেওয়ার সুবিধার্থে পাশেই টেকেরহাট নূর জাহান কমিউনিটি সেন্টারের ৩য় তলায় ফ্লাটে ভাড়া থাকতেন তিনি। তার পাসের রুমে থাকতেন ওই হাসপাতালের এক্স-রে অপারেটর নৃপেন। সোমবার রাতে প্রতিদিনের মতো রোগী দেখে অনিক বাসায় আসেন। নৃপেন রাত সাড়ে ১২টার দিকে এসে চা খাওয়ার জন্য তাকে ডাকতে যান। এসময় দরজা বন্ধ দেখে ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া শব্দ পাননি। পরে দরজার ফাঁকা দিয়ে উঁকি দেন এবং অনিককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে খবর দেন। রাজৈর থানায় জানালে পুলিশ দরজা ভেঙে মরদেহ উদ্ধার করে। মঙ্গলবার সকালে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।
রাজৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ আমিনুল ইসলাম বলেন, মরদেহটি উদ্ধার করে সকালে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে প্রেমঘটিত কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।
