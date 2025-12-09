  2. দেশজুড়ে

ডা. তাহের

ইসলামি দলগুলোকে নিয়ে জামায়াত একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে বদ্ধপরিকর

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০৬:১৯ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ইসলামি দলগুলোকে নিয়ে জামায়াত একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে বদ্ধপরিকর
ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নেতারা

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরের সঙ্গে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নেতারা সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে ঢাকায় আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরের বাসভবনে তারা সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাতে চৌদ্দগ্রামের রাজনৈতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নেতাদের সঙ্গে আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরের দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা হয়।

এসময় জামায়াত নেতা ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরে বলেন, ‘আগামীতে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দেশের সব ইসলামি দলগুলোকে নিয়ে জামায়াত একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে বদ্ধপরিকর। আশা করি, অতীতের সব ভেদাভেদ ভুলে সবাই ঐক্যবদ্ধ হবো। এর ফলে আগামী দিনে দেশে একটি ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।’

এসময় কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসনের ইসলামী আন্দোলনের (হাতপাখা) মনোনীত প্রার্থী মো. মহিউদ্দিন সহিদ পাটোয়ারী, চৌদ্দগ্রাম উপজেলা দক্ষিণের সভাপতি আব্দুল ওহাব, উপজেলা উত্তরের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, কুমিল্লা উত্তর সদরের সভাপতি মুফতি আব্দুল্লাহ নোমান, চৌদ্দগ্রাম পৌরসভা সভাপতি ইয়াকুব পাটোয়ারী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জাহিদ পাটোয়ারী/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।