  2. দেশজুড়ে

সহকারী শিক্ষকের বক্তব্য ভাইরাল

প্রধান শিক্ষকরা বার্ষিক পরীক্ষা নিলে ‘থুতু দিবস’ পালন করা হবে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বরগুনা
প্রকাশিত: ০৬:২৮ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রধান শিক্ষকরা বার্ষিক পরীক্ষা নিলে ‘থুতু দিবস’ পালন করা হবে
অভিযুক্ত শিক্ষক মীর মোস্তাফিজুর রহমান লিটন

সারাদেশে চলমান প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকদের কর্মবিরতি চলাকালে বার্ষিক পরীক্ষা নিলে ‘থুতু দিবস’ পালনের ঘোষণা দিয়েছেন বরগুনার এক শিক্ষক। এ-সংক্রান্ত একটি ভিডিও বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে। এ ঘটনায় ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন সদর উপজেলার কয়েকটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা।

সোমবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেলে বরগুনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবু জাফর মো. ছালেহ বিষয়টি নিশ্চিত করেন। অভিযুক্ত সহকারী শিক্ষকের নাম মীর মোস্তাফিজুর রহমান লিটন।

এ ঘটনায় ৪ ডিসেম্বর বরগুনা সদর উপজেলার কয়েকজন প্রধান শিক্ষক জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, গত ১ ডিসেম্বর উপজেলা শিক্ষক সমিতির এক আলোচনায় সভায় কয়েকজন সহকারী শিক্ষকের উপস্থিতিতে লিটন প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে হুমকিসূচক বক্তব্য দেন।

ওই শিক্ষক তার বক্তব্যে বলেন, ‌“ওরা (প্রধান শিক্ষকরা) কি জানে না আমাদের ১০ম গ্রেড দিলে তোরা তো আরও ওপরে যাবি? তোদের তো লস নেই। এরপরও যদি ওরা দায়িত্ব পালন করে, তবে আমরা ওদের মুখে ‘থুতু দিবস’ পালন করবো।”

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে সহকারী শিক্ষক মীর মোস্তাফিজুর রহমান লিটন বলেন, ‘ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ভিডিও বিকৃত করে ছড়িয়ে আমাকে বিতর্কিত করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিক শিক্ষকদের সমিতির অফিস একটি চক্র দখল করে রেখেছিল। আমি সে বিষয়ে কথা বলায় আমার বিরুদ্ধে পূর্বের শত্রুতার জেরেই এসব করা হচ্ছে।’

এ বিষয়ে বরগুনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু জাফর মো. ছালেহ জাগো নিউজকে বলেন, ‘বেশ কয়েকজন প্রধান শিক্ষক সই করা একটি অভিযোগপত্র পেয়েছি। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে দোষী প্রমাণিত হলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

নুরুল আহাদ অনিক/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।