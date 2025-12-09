পলাতক ছাত্রলীগ নেতাকে ধরতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে আহত সিআইডি কর্মকর্তা

পলাতক ছাত্রলীগ নেতাকে ধরতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে আহত সিআইডি কর্মকর্তা
সিলেটে পরোয়ানাভুক্ত এক আসামিকে ধরতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) এক কর্মকর্তা আহত হয়েছেন। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দিবাগত রাতে নগরীর সাগরদীঘিরপাড় এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে। পরে ভোর রাতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ও সিআইডি।
আহত খুরশেদ আলম সিলেট সিআইডিতে উপপরিদর্শক (এসআই) হিসেবে কর্মরত। ছুরিকাঘাতের পর তাকে উদ্ধার করে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাতেই তার অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে।
আসামি রহিম উদ্দিন রাজু সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার পশ্চিম কোনাগ্রাম এলাকার রফিক উদ্দিনের ছেলে। সে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সদস্য বলে জানিয়েছে সিআইডি।
এ ঘটনার পর মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বেলা আড়াইটায় সংবাদ সম্মেলন করেন সিআইডি সদর দপ্তরের ডিআইজি ড. মো. আল মামুনুল আনসারী।
সংবাদ সম্মেলনে সিআইডি জানায়, সাইবার সংক্রান্ত একটি মামলায় পরোয়ানাভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করতে নগরীর সাগরদিঘীর পাড় এলাকায় সাদা পোশাকে অভিযান চালায় সিআইডির একটি দল। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আসামি পালাতে গেলে এসআই খুরশেদ আলম তাকে ধরার চেষ্টা করেন। তখনই আসামি তার বগলের নিচে ছুরি ছুরিকাঘাত করে দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনার পরপরই হামলাকারীকে ধরতে অভিযান শুরু করে সিআইডি ও সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ। পরে ভোর রাতে নগরীর মজুমদারি এলাকার একটি মেস থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সময় তার কাছ থেকে একটি ভিজিটিং কার্ড উদ্ধার করা হয়, যেখানে তার পরিচয় হিসেবে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সদস্য লেখা রয়েছে।
সিআইডি সিলেটের পুলিশ সুপার সুজ্ঞান চাকমা বলেন, গুরুত্বপূর্ণ একটি মামলার আসামিকে গ্রেফতার করতে গেলে ওই আসামি পুলিশের ওপর হামলা চালান। পরে ভোর রাতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আহত কর্মকর্তা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।
আহমেদ জামিল/কেএইচকে