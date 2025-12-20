মুজিবনগরে বিদেশি পিস্তলসহ শীর্ষ সন্ত্রাসী মিঠু আটক
মেহেরপুরের মুজিবনগরে বিদেশি পিস্তল, ম্যাগাজিন ও গুলিসহ আরিফুল হক (৪১) ওরফে মিঠু নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকাল ৮টার দিকে গাংনী র্যাব ক্যাম্প বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
র্যাব জানায়, শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) দিনগত রাতে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মেহেরপুর আর্মি ক্যাম্প ও গাংনী র্যাবের যৌথ অভিযানে মুজিবনগরের মহাজনপুর গ্রামের বাজারপাড়ায় নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক আরিফুল হক ওই গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে। আটকের পর তার বসতবাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১টি বিদেশি পিস্তল (মেড ইন ইউএসএ), ১টি ম্যাগাজিন এবং ২ রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়।
র্যাব-১২ সিপিসি-৩ এর কোম্পানি কমান্ডার পুলিশ সুপার (এসপি) মামুন খান জানান, মিঠু জেলার শীর্ষ তালিকাভুক্ত দুর্ধর্ষ ও কুখ্যাত সন্ত্রাসী। তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, ধর্ষণ, বিস্ফোরক সংক্রান্ত অপরাধসহ বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এসব কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে ২০২৩ সালে স্থানীয় জনগণ তাকে আটকের দাবিতে সমাবেশ ও বিক্ষোভ কর্মসূচিও পালন করেছিল।
তিনি আরও জানান, উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ মিঠুকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় অস্ত্র আইনে মামলার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
আসিফ ইকবাল/কেএইচকে/এএসএম