দিনাজপুরে সাবেক নৌ-প্রতিমন্ত্রী ও দুই মেয়রের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ

দিনাজপুরে সাবেক নৌ-প্রতিমন্ত্রী ও দুই মেয়রের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ
দিনাজপুরের বোচাগঞ্জে সাবেক নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এবং সেতাবগঞ্জ পৌরসভার সাবেক দুই মেয়র আসলাম উদ্দীন ও আবদুস সবুরের বাসভবনে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) রাত ৮টার দিকে এই অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। বোচাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শুক্রবার রাত ৮টার দিকে শতাধিক মোটরসাইকেলে করে স্লোগান দিতে দিতে প্রতিমন্ত্রীর বাড়ির দিকে যায় একদল লোক। তাদের মাথায় হেলমেট ছিল। এ সময় তারা খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর বাসা আগুন দেন। পরে সে আগুন সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। একইভাবে সেতাবগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র আসলাম উদ্দীন ও আবদুস সবুরের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
দিনাজপুর ফায়ার সার্ভিসের ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মো. বজলুর রশিদ বলেন, সেতাবগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ৮টা ২০ মিনিটে খবর পেলে দ্রুত ঘটনা স্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করা হয়। একই সময় সাবেক নৌ প্রতিমন্ত্রী বাড়িতে আগুন লাগার খবর পাই। আধা ঘণ্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তদন্ত ছাড়া এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না আগুন কীভাবে লেগেছে।
