দিনাজপুর জেলা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক মিতা গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:১৭ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. আলতাফুজ্জামান মিতাকে (৬৫) গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। শুক্রবার দিনগত রাতে বিরামপুর উপজেলায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. আনোয়ার হোসেন।

আলতাফুজ্জামান মিতা শহরের ঘাসিপাড়া মহল্লার মো. সালেহ উদ্দিন আহমেদ ছেলে। তার আদিবাড়ী বিরামপুর উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, আলতাফুজ্জামান মিতার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ক্ষমতার অপব্যবহার, টেন্ডারবাজি, নিয়োগ বাণিজ্য ও সরকারি প্রকল্পের বরাদ্দ পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে উসকানিমূলক বক্তব্য প্রদান এবং আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার ঘটনায় তার সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ৫ আগস্টের পর থেকে মিতা আত্মগোপনে ছিলেন। সম্প্রতি তিনি পলাতক ফ্যাসিস্ট ও তাদের দোসরদের সঙ্গে যোগসাজশে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচাল এবং দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির পাঁয়তারা করছিলেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রদান করেছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। তার বিরুদ্ধে দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন থানায় এবং ডিএমপিতে একাধিক মামলা রয়েছে। তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এমদাদুল হক মিলন/কেএইচকে/এএসএম

