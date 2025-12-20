  2. দেশজুড়ে

সংবাদ সম্মেলনে ব্যবসায়ীরা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:০৯ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
ঝিনাইদহ শহরে ‘বন্ড ক্লথিং হাউস’ নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যুবলীগ নেতার মালিকানা রয়েছে-এমন ‘গুজব’ ছড়িয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদ জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বেলা ১২টার দিকে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ প্রতিবাদ জানান ব্যবসায়ী ও ক্ষতিগ্রস্থরা।

সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিজানুর রহমান জানান, ‘বন্ড’ একটি দেশীয় পোশাক ব্র্যান্ড। ঝিনাইদহ শহরের এইচএসএস সড়কের ‘সাবদার বিশ্বাস মার্কেট’র দুটি ফ্লোর ভাড়া নিয়ে তিন বছর ধরে তারা ব্যবসা পরিচালনা করছে। ভবনটির চারজন যৌথ মালিকের মধ্যে যুবলীগ নেতা আশফাক মাহমুদ জন একজন হলেও ‘বন্ড ক্লথিং হাউস’-এ তার কোনো মালিকানা বা শেয়ার নেই।

ব্যবসায়ীরা দাবি করেন, একটি মহল পরিকল্পিতভাবে গুজব ছড়িয়ে শুক্রবার বিকেলে প্রতিষ্ঠানটিতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ চালায়। এতে শোরুমের মালামাল ও আসবাবপত্রসহ প্রায় আড়াই কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এ সময় তারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও দোষীদের শাস্তি দাবি করেন।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা দোকান মালিক সমিতির সমিতির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, শহিদুল ইসলাম মিঠু, ‘বন্ড’ ক্লথিং হাউসের জিএম এএমএম মনিরুজ্জামান, রবিউল ইসলাম, ভবন মালিক জাহিদ হোসেন বিপ্লব, রবিউল ইসলাম রবি। এসময় ক্ষতিগ্রস্থ দেশীয় পোশাক প্রস্তুতকারী ও বিপণন প্রতিষ্ঠান ‘বন্ড’ ক্লথিং হাউস সহ শহরের অন্যান্য ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বেলা ৩টার দিকে শহরের এইচএসএস সড়কের ‘বন্ড ক্লথিং হাউস’ এ হামলা চালায় বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা। এসময় প্রতিষ্ঠানটিতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। পরে ফায়ার সার্ভিজের একটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

