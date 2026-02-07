  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগে দেবে মধুমতি ব্যাংক, ২৫ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৩৪ পিএম, ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
মধুমতি ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

মধুমতি ব্যাংক পিএলসিতে ‘ইসলামিক ব্যাংকিং ডিভিশন (ইও-এফএভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ২৫ বছর বয়স হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মধুমতি ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: ইসলামিক ব্যাংকিং ডিভিশন (ইও-এফএভিপি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৩-৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

