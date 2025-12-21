  2. দেশজুড়ে

রাজবাড়ীতে শহীদ ওসমান হাদির নামে ফাউন্ডেশনের আত্মপ্রকাশ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাজবাড়ী
প্রকাশিত: ০৬:৩৩ এএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজবাড়ীতে শহীদ ওসমান হাদির নামে ফাউন্ডেশনের আত্মপ্রকাশ

রাজবাড়ীতে ‘শহীদ ওসমান হাদি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ’ নামে একটি সংস্থার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও সভাপতি হিসেবে রয়েছেন মাওলানা ফরিদ ইবনে জামাল।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) রাত ৮টার দিকে রাজবাড়ীর শ্রীপুর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে সংস্থার অস্থায়ী কার্যালয় মায়ের আঁচল ট্রান্সপোর্টে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ সংস্থার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শহীদ হাদির স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে আলোচনা সভা শেষে হাদির রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মোনাজাত করা হয়। দোয়া মোনাজাত করেন রাজবাড়ী সদর থানা মসজিদের ইমাম হাফেজ মো. বজলুর রহমান।

এ সময় ইসলামী আন্দোলন রাজবাড়ী জেলা শাখার সেক্রেটারি আরিফুল ইসলাম, সমাজসেবক আব্দুল কাদের রেজা, আবুল হোসেন মন্ডল, ব্যবসায়ী মো. মামুন মোল্লা, আশেক মিয়াসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মাওলানা ফরিদ ইবনে জামাল বলেন, শহীদ ওসমান হাদি দেশ ও জাতির সম্পদ। তাকে আমরা হারালেও বুকের মধ্যে লালন করবো। যার কারণে শহীদ ওসমান হাদি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গঠন করেছি।

তিনি বলেন, এটি একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। এই সংস্থার কাজ হবে হাদির অস্তিত্ব বুকে ধারণ করে জনকল্যাণমূলক কাজ করা। যেমন শিক্ষার সম্প্রসারণসহ বেকারত্ব দূরীকরণে অর্থায়ন, দেশ উন্নয়নের কাজ এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোসহ নানাবিধ ভালো কাজে সংস্থাটি এগিয়ে আসবে। এ জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করছি।

রুবেলুর রহমান/বিএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।