মাঝরাতে দুর্ঘটনা: ধলেশ্বরীতে ফেরি চলাচল বন্ধ, তদন্তে কমিটি
নারায়ণগঞ্জের নরসিংপুর এলাকা থেকে ধলেশ্বরী নদী পার হওয়ার সময় ফেরি থেকে একটি ট্রাকসহ পাঁচ যান নদীতে পড়ে গিয়ে তিনজন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় রোববার (২১ ডিসেম্বর) সকাল থেকেই ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। সেই সঙ্গে নদীতে পড়া যানবাহনগুলো এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
এদিকে সকাল থেকেই নদীর দুই পাশে ভারী যানবাহনের অনেক চাপ দেখা গেছে। এর আগে শনিবার রাতে ধলেশ্বরী নদী পার হওয়ার সময় মাঝ নদীতে একটি ট্রাকের ধাক্কায় ফেরি থেকে পাঁচটি যানবাহন তলিয়ে যায়।
স্থানীয়রা জানান, নারায়ণগঞ্জের নরসিংপুর এলাকা থেকে ফেরিটি ছেড়ে মাঝ নদীতে আসে। এসময় হঠাৎ করেই ফেরিতে থাকা একটি ট্রাক চালু হয়ে যায়। সেই সঙ্গে সামনের দিকে যেতে থাকে। এসময় সামনে থাকা মোটরসাইকেল, দুটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও একটি ভ্যান পানিতে পড়ে যায়। সঙ্গে থাকা লোকজনও নদীতে তলিয়ে যায়।
আবুল কালাম নামে স্থানীয় একজন বাসিন্দা বলেন, শনিবার রাতের ঘটনায় তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু এখনও ডুবে যাওয়া যানাহনগুলো উদ্ধার করা হয়নি। এই ঘটনায় সকাল থেকেই ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। যার কারণে বক্তাবলী এলাকার ব্যবসা বাণিজ্য আটকে রয়েছে।
নারায়ণগঞ্জ বিআইডব্লিউটিএর সহকারী পরিচালক কামরুল হাসান বলেন, আমরা পানির গভীরতা নির্ধারণ করছি। পানির গভীরতা নির্ধারণের পর যানবাহনগুলো উদ্ধার অভিযান শুরু করবো।
বাংলাদেশ ফেরি ব্যবস্থাপনা বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী আলাল হোসেন বলেন, দুর্ঘটনার পর থেকে এখনো এই রুটে ফেরি চলাচল শুরু করতে পারিনি। আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আশা করছি, আজ বিকালের নাগাদ ফেরি চলাচল শুরু হবে।
তিনজনের সলিল সমাধি:
দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল চালক রফিক, ভ্যানচালক স্বাধীন ও প্রবাসী মাসুদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে নিহত প্রবাসী মাসুদ রানার মা পারভিন আক্তার বলেন, গত ২৫ দিন আগে মাসুদ রানা সিঙ্গাপুর থেকে দেশে এসেছে। সে নারায়ণগঞ্জে ড্রাইভিং শিখতে শুরু করেছিল। শনিবার রাত ৯টায় ড্রাইভিং শিখে বাড়ি ফিরছিল। ঘাটে এসে তার স্ত্রীকে ফোন করে বলে আমি ফেরিতে উঠছি, বাসায় চলে আসছি। কিছুক্ষণ পর জানতে পারি ফেরিতে দুর্ঘটনা ঘটেছে। এরপর মাসুদ রানার মোবাইল বন্ধ পাওয়ায় নদীর তীরে এসে অপেক্ষা করে রাত ২টায় তার মরদেহ নিয়ে বাড়ি ফিরেছি।
নিহত রফিকের স্ত্রী পিংকি বলেন, স্বামীর বাড়ি ফতুল্লার ভোলাইল থেকে আমার বাবার বাড়ি বক্তাবলী মোটরসাইকেলে স্বামী দুই শিশু সন্তান নিয়ে যাচ্ছিলাম। ধলেশ্বরী নদী পাড় হওয়ার সময় বক্তাবলী ফেরিতে একটি ট্রাক মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এসময় মোটরসাইকেলসহ দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে আমি ফেরিতে পড়ে যাই। তখন ট্রাকটি স্বামীকে নিয়ে পানিতে পড়ে যায়। ওই সময় ফেরিতে থাকা লোকজন রফিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি:
নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো. রায়হান কবির বলেন, এ ঘটনায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নাইমা ইসলামকে প্রধান করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাদের আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এদিকে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নাইমা ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে বলেন, যে ট্রাকচালক এই ঘটনা ঘটিয়েছেন তিনি ঘটনার পর থেকেই পলাতক রয়েছেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। একজন নিহতের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি, তদন্ত চলমান রয়েছে। যেসব যানবাহন নদীতে তলিয়ে গেছে সেগুলো কীভাবে উদ্ধার করা যায় তা নিয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এমএন/এএসএম