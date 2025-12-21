রাজশাহী বেতার
অফিসে আসেন না বার্তা সম্পাদক, সংবাদ সম্পাদনা করেন সহায়ক
বাংলাদেশ বেতারের রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে প্রচার হওয়া প্রতিদিনের স্থানীয় সংবাদের সম্পাদনা করছেন অফিস সহায়করা। অভিযোগ রয়েছে, বার্তা সম্পাদক অফিস করেন না। নিয়োগপ্রাপ্তদের না দিয়ে সরাসরি অফিস সহায়কদের দিয়েই করানো হচ্ছে সম্পাদনার কাজ। ফলে রাষ্ট্রীয় এই সংবাদমাধ্যমের সংবাদের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত সংবাদ পাঠক ও অনুমোদনের বাইরে গিয়ে সংবাদকর্মী নিয়োগ এবং বার্তা সম্পাদকের অনুপস্থিতি নিয়েও রয়েছে বিস্তর অভিযোগ। তবে এসব বিষয়ে কোনো বক্তব্য দিতে চায়নি কর্তৃপক্ষ।
রাজশাহী বেতারের তথ্যমতে, প্রতিদিন রাজশাহী কেন্দ্রে পাঁচটি সংবাদ বুলেটিন প্রচারিত হয়। সকাল ৮টা ১০ মিনিট, দুপুর ১২টা ১০ মিনিটি, দুপুর ২টা ৫ মিনিট, বিকেল ৪টা ৫ মিনিট এবং সন্ধ্যা ৭টায় এসব বুলেটিন প্রচারিত হয়। এছাড়া সন্ধ্যা ৬টা ৫ মিনিটে একটি ইংরেজি বুলেটিন প্রচারিত হয়।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্তমানে রাজশাহী বেতারে ছয়জন বাংলা সংবাদ অনুবাদক কর্মরত আছেন। এর বাইরে রাজশাহী মহানগর ও জেলার সংবাদের জন্য আছেন তিনজন প্রতিনিধি। এরমধ্যে মহানগরেই আছেন দুজন। যদিও বেতারের বিধি মোতাবেক সংবাদকর্মী থাকার কথা মাত্র দুজন। তবে সেটি না করে নিয়ম ভেঙে মহানগরেই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তিনজনকে।
অভিযোগ রয়েছে, বেতারে ছয়জন বাংলা অনুবাদক নিয়োগ থাকলেও তাদের কাজ না দিয়ে অফিস সহায়কদের দিয়ে করানো হচ্ছে সম্পাদনার কাজ। অথচ নিয়ম হলো সংবাদ সম্পাদনার কাজটি করবেন এই অনুবাদকরা। এরপরই বার্তা সম্পাদক সেটি চেক করে পাঠের অনুমতি দেবেন। তবে বেতারে অনুবাদকের এই কাজটি করছেন অফিস সহায়করা। বার্তা সম্পাদক অফিসে উপস্থিত থাকেন বলে জানা গেছে। তারা ফোনে সংবাদ শুনে নিয়ে প্রচারের অনুমতি দেন।
সম্প্রতি পরপর কয়েকদিন সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, সকালে বার্তা বিভাগে বার্তা সম্পাদক নেই। সেখানে কাজ করছেন অফিস সহায়ক সাজু। তিনি বলেন, ‘আমি অফিস সহায়ক তবে অফিসের নির্দেশেই আমি সংবাদ সম্পাদনা করি। এটি করার কারণে আমাকে বাড়তি কোনো অর্থ দেওয়া হয় না।’
সাজুর মতই অফিস সহায়ক হয়েও সংবাদ সম্পাদনার কাজ করছেন সেলিম। তিনি বলেন, ‘আমাকে অফিস যে নির্দেশনা দিয়েছে সেটি মেনেই আমি কাজ করছি। কেন অফিস সহায়ককে দিয়ে বার্তার কাজ করানো হচ্ছে সেটি তাদের কাছেই জানতে জান। আমি এ বিষয়ে কোনো কথা বলতে পারবো না।’
বিকেল ও সন্ধ্যার নিউজের দায়িত্বে থাকেন শিল্পী রানী বনিক। তিনি মূলত বার্তা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত। তবে সংবাদ চলাকালীন তিনি অফিসে উপস্থিত ছিলেন না। কয়েকদিন ধরে বেতারে সংবাদ চলাকালেও তাকে পাওয়া যায়নি।
এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে শিল্পী রানী বনিক জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমি সন্ধ্যার সংবাদের দায়িত্বে থাকি। তবে সেই সময় আমি অফিসে থাকি না। বেশিরভাগ বার্তায় আগের সংবাদ যায়। তাই নতুন কোনো কিছু যোগ হলে আমি ফোনে শুনে নিই। তারা আমাকে ফোন করে সেটি পড়ে শোনায়।’
বেতারের সংবাদ বিভাগে কাজ করা কয়েকজন অনুবাদক নাম না প্রকাশ করার শর্তে জানান, রাজশাহী বেতারে প্রায় ভুল তথ্য বা ভুল সংবাদ উপস্থাপন করা হয়। অফিস সহায়কদের দিয়ে মাসের অর্ধেকের বেশি সংবাদ সম্পাদনা করানো হয়। ফলে সংবাদের মান নিয়ে প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে।
বাংলাদেশ বেতার রাজশাহীর সাবেক সংবাদ অনুবাদক আব্দুল হাকিম জাগো নিউজকে বলেন, ‘অফিস সহায়ক দিয়ে অনুবাদকের কাজ চলছে বিষয়টি একদিকে যেমন আংশিকভাবে সঠিক, অন্যদিকে ব্যাখ্যা করলে এর ভিন্ন দিকও সামনে আসে। যারা শুরুতে অনুবাদক হিসেবে কাজে যুক্ত হন, তাদের অনেকেই অফিসের নির্ধারিত নিয়মকানুন বা নির্দিষ্ট ফরম্যাটে সংবাদ তৈরির বিষয়টি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে অফিস সহায়করা সহযোগিতার ভূমিকা রাখেন। বিশেষ করে সেলিম ভাই ও সাজু ভাই এই দুজন অফিস সহায়ক মূলত অনুবাদকদের কাজ বুঝিয়ে দেওয়া ও সহায়তা করার দায়িত্বই পালন করেন। তারা অনুবাদকদের সহায়ক হিসেবেই কাজ করেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘অনুবাদক না থাকলে প্রয়োজনে তাদের দিয়ে কাজ করানো হতে পারে, সেটি বাস্তবতা। তবে যেখানে ছয়জন অনুবাদক নিয়োজিত আছেন, সেখানে কেবল অফিস সহায়করাই ডিউটি করবেন এবং অনুবাদক নেওয়া হবে না—এটি অনুচিত। এই চর্চা আমার সময়েও ছিল, হয়তো এখনো আছে। তবে এ ধরনের ব্যবস্থায় অফিসের মান ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে আঞ্চলিক বার্তা পরিচালক উম্মে সালমা সরাসরি অফিসে এসে কথা বলতে বলেন। তবে অফিসে গেলে তিনি জানান, সরকারি কর্মচারী হিসেবে তিনি মিডিয়ায় কথা বলতে পারেন না। তাই তিনি কোনো বক্তব্য দিতে পারবেন না।
