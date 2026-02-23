  2. দেশজুড়ে

স্বামীকে হত্যার পর মরদেহ তালাবদ্ধ রেখে পালিয়ে যান স্ত্রী

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি হবিগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:০১ পিএম, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
স্বামীকে হত্যার পর মরদেহ তালাবদ্ধ রেখে পালিয়ে যান স্ত্রী

হবিগঞ্জের মাধবপুরে স্বামীকে হত্যার পর মরদেহ ঘরে তালাবদ্ধ রেখে পালিয়ে গেছেন স্ত্রী। সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার বারচান্দুরা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতের নাম ফেরদৌস মিয়া (৩৫)। তিনি বারচান্দুরা গ্রামের সমসু মেম্বারের ছেলে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দরজা ভেঙে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হবিগঞ্জ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

মাধবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. কমল কৃষ্ণ সাহা জানান, হাসপাতালে আনার আগে ফেরদৌসের মৃত্যু হয়েছে। তার বুকে ধারালো অস্ত্রের আঘাত ছিল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়।

মাধবপুর থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই শাহনুর রহমান জানান, প্রাথমিকভাবে দাম্পত্য কলহের জেরে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অভিযুক্ত স্ত্রী তাছলিমা পলাতক। তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।

পুলিশ ও নিহতের পরিবার জানায়, ফেরদৌসের সঙ্গে তার চতুর্থ স্ত্রী তাছলিমা বেগমের দীর্ঘদিন ধরে দাম্পত্য কলহ চলছিল। প্রায়ই তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকত। সোমবার দুপুরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে ফেরদৌসের বুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। এতে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। পরে অভিযুক্ত স্ত্রী ঘরে তালা লাগিয়ে পালিয়ে যান।

সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/আরএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।