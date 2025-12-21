আসিফ নজরুল
১৭ বছরে দেশের আইনশৃঙ্খলা-অর্থনীতিকে ভঙ্গুর করে দেওয়া হয়েছে
আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলছেন, ১৭ বছর ধরে দেশের আইনশৃঙ্খলা, শিক্ষা ও অর্থনীতিকে নানাভাবে ভঙ্গুর করে দিয়েছিল বিগত সরকার। ফলে চব্বিশের ছাত্রজনতার গণঅভ্যুস্থানের মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষ একটি শোষক গোষ্ঠী থেকে মুক্তি পেয়েছে।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) দুপুরে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের কাঞ্চনে স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ৭ম সমাবর্তনে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আসিফ নজরুল বলেন, ওসমান হাদি ইনসাফ ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিল। গণঅভ্যুত্থানের পর অনেকেই অনেকভাবে সুবিধা নিয়েছে কিন্তু ওসমান হাদি সৎ ও নির্ভিক থেকে ইনসাফ ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে গিয়েছিল। যারা দেশের জন্য কাজ করে তারা সহজেই মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিতে পারে। ওসমান হাদি তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ। হাদির জানাজায় এত মানুষের সমাগম বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল।
শহীদ হাদির জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আল্লাহ হাদিকে বেহেশতের সর্বোচ্চ জায়গায় স্থান দিবে। হাদী এই নস্যাৎ পৃথিবীর চেয়ে ভালো জায়গায় অবস্থা করছে বলে বিশ্বাস করি৷
দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হামলার প্রসঙ্গে ড. আসিফ নজরুল বলেন, হামলাকারির চেয়ে দেশে সৃষ্টিশীল মানুষের সংখ্যা বেশি। দেশে আত্মত্যাগকারী তরুণের সংখ্যা অনেক বেশি।
অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফয়েজ, সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, স্টেট ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ডা. এ এম শামীম, ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. আক্তার হোসেন খাঁন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
