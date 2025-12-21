  2. দেশজুড়ে

আটক বিএসএফ সদস্যকে ফেরত দিলো বিজিবি

প্রকাশিত: ০৮:৩৯ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
আটক বিএসএফ সদস্য

অবৈধভাবে বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করার সময় বিজিবি টহল দলের হাতে আটক ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

রোববার (২১ ডিসেম্বর) দুপুরে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিএসএফের কাছে তাকে হস্তান্তর করা হয়।

বিষয়টি বিজিবির ৫১ ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নিশ্চিত করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ভোর ৫টার দিকে রংপুর ব্যাটালিয়নের (৫১ বিজিবি) অধীন আঙ্গরপোতা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় ডাংগাপাড়া স্থানে সীমান্ত পিলার ডিএএমপি ১/৭-এস এর কাছ দিয়ে এক বিএসএফ সদস্য বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন। তিনি আনুমানিক ৫০ থেকে ১০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে ওই এলাকায় টহলরত বিজিবি সদস্যরা তাকে আটক করেন।

আটক বিএসএফ সদস্যকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তিনি গরু চোরাকারবারিদের ধাওয়া করার সময় ঘন কুয়াশার কারণে পথ হারিয়ে ভুলবশত বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। পরে ব্যক্তিগত অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য সরঞ্জামসহ তাকে আঙ্গরপোতা বিওপিতে বিজিবির হেফাজতে রাখা হয়।

আটক বিএসএফ সদস্যের নাম কনস্টেবল বেদ প্রকাশ। তিনি ভারতের ১৭৪ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের সদস্য।

ঘটনার পর প্রতিপক্ষ বিএসএফ কর্তৃপক্ষ রংপুর ব্যাটালিয়নের (৫১ বিজিবি) সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুপ্রবেশের বিষয়টি নিশ্চিত করে। তারা ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ ও ভুল স্বীকার করে আটক বিএসএফ সদস্যকে ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। পরে দুপুর ২টা ৩৫ মিনিটে লালমনিরহাটের এমপি ৮১২ সংলগ্ন তিনাবিঘা করিডোর এলাকায় বিজিবি ও বিএসএফ ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।

