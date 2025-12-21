নারায়ণগঞ্জে তিন ইটভাটাকে ১৫ লাখ টাকা জরিমানা

নারায়ণগঞ্জে তিন ইটভাটাকে ১৫ লাখ টাকা জরিমানা
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযানে তিন ইটভাটাকে ১৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) বিকেলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সিনিয়র সহকারী সচিব ফয়জুন্নেছা আক্তারের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
পাগলা এলাকার আব্দুল্লাহ ব্রিকসকে পাঁচ লাখ, ফতুল্লা শিলকুড়িয়া এলাকার মেসার্স এমএসবি ব্রিকসকে পাঁচ লাখ এবং একই এলাকার মেসার্স এসইউএ ব্রিকসকে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
একইসঙ্গে তিনটি ইটভাটার কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ও বিদ্যুৎ সংযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে মিটার খুলে ফেলা হয়। পাশাপাশি ভেকু মেশিন দিয়ে ইট ও স্থাপনা গুঁড়িয়ে ফেলা, চিমনি আংশিক ভেঙে ফেলা এবং ফায়ার সার্ভিসের টিমের মাধ্যমে পানি ছিটিয়ে কাঁচা ইট ব্যবহার অনুপোযোগী করা হয়।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফয়জুন্নেছা আক্তার বলেন, বায়ু দূষণের অভিযোগে অবৈধ তিনটি ইটভাটাকে জরিমানা করাসহ সম্পূর্ণরূপে কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এসআর