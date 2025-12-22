আরিচা-কাজিরহাট নৌপথ
ঘন কুয়াশায় মাঝ যমুনায় আটকে আছে ফেরি
পাবনায় ঘন কুয়াশায় আরিচা-কাজিরহাট নৌপথে মাঝ নদীতে আটকে আছে শাহ আলী নামের একটি ফেরি। রোববার (২১ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঘন কুয়াশায় এগোতে না পেরে যমুনা নদীর মাঝখানে নোঙর করে ফেরিটি। এরপর থেকে এই রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে।
বিআইডব্লিউটিসির কাজিরহাট ঘাট কার্যালয়ের সহকারী ব্যবস্থাপক মো. ফখরুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, রাত ৮টার পর থেকে নদীতে কুয়াশার তীব্রতা বাড়তে থাকে। এরপর রাত সাড়ে ১০টার দিকে আরিচা ঘাট থেকে ছেড়ে আসা শাহ আলী ফেরিটি মাঝ নদীতে পৌঁছালে তীব্র কুয়াশার কবলে পড়ে। এ কুয়াশায় নৌপথের চ্যানেল মার্কিং পয়েন্টগুলো অস্পষ্ট দেখানোয় বাধ্য হয়ে মাঝ নদীতেই ফেরিটি নোঙর করা হয়। এরপর থেকে এই রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। কাজিরহাট প্রান্তে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান ফেরিটি যাত্রী ও যানবাহনে লোড থাকলেও ছাড়া হচ্ছে না।
তিনি জানান, এ বছর শীত মৌসুমে কুয়াশায় আজই প্রথম ফেরি চলাচল ব্যাহত হলো। তবে কিছুটা বাতাস থাকায় দ্রুতই হয়তো কুয়াশার তীব্রতা কমতে পারে। কমলে ফেরি ছাড়া হবে।
