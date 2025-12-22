আরিচা কাজিরহাট নৌপথে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক
ঘন কুয়াশায় নৌপথ চ্যানেলের মার্কিং পয়েন্ট না দেখা যাওয়ায় রোববার (২১ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১০টা থেকে আরিচা কাজিরহাট নৌপথে বন্ধ ছিল ফেরি চলাচল। এতে মাঝ নদীতে আটকে ছিল শাহ আলী নামের একটি ফেরি। পরে রাত ৩টার দিকে কুয়াশা কমলে ফেরি চলাচল শুরু হয়।
বিআইডব্লিউটিসির কাজিরহাট ঘাট কার্যালয়ের সহকারী ব্যবস্থাপক মো. ফখরুজ্জামান সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকালে জানান, এখন ফেরি চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
তিনি বলেন, আরিচা প্রান্ত থেকে ছেড়ে আসা শাহ আলী ফেরিটি গতরাত সাড়ে ১০টার দিকে কুয়াশার কারণে মাঝ নদীতে নোঙর করতে বাধ্য হয়। এরপর থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়। পরে বাতাসের জন্য কুয়াশা কিছুটা কাটলে খুবই ধীরগতিতে রাত সাড়ে ১২টার দিকে ওই ফেরিটি কোনোমতে কাজিরহাট ঘাটে পৌঁছে। তবে তখনও ফেরি চলাচল স্বাভাবিক করা যায়নি। রাত ৩টার দিকে কুয়াশা আরেকটু পরিষ্কার হলে ফেরি ছাড়া হয়। এখন ফেরি চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/এমএন/এমএস