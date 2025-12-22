নারায়ণগঞ্জে সড়ক অবরোধ করে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বিক্ষোভ

নারায়ণগঞ্জে সড়ক অবরোধ করে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বিক্ষোভ
নারায়ণগঞ্জ শহরের চাষাড়া এলাকার সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন রাসেল গার্মেন্টসের শ্রমিকরা। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকালে প্রায় ঘণ্টব্যাপী গার্মেন্টসটির কয়েক শতাধিক শ্রমিক শহরের অন্যতম প্রধান ব্যস্ত এলাকা চাষাড়া সড়কে জড়ো হয়ে এই বিক্ষোভ করেন।
আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তারা গার্মেন্টসটিতে শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ ও জিএম’র অপসারণসহ বিভিন্ন দাবিতে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোতে স্মারকলিপি প্রদান করলেও কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। গত ১৮ ডিসেম্বর সকালে শ্রমিকরা কাজে এসে দেখতে পান কারখানা কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে।
ফলে তারা গত দুইদিন ধরেই আন্দোলন করে আসছেন। শনিবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করে কারখানা খুলে দেওয়া ও জিএমের অপসারণ দাবি জানিয়েছিলেন। পরে বিকেলে সমাধানের আশ্বাস দিলেও শেষ পর্যন্ত সমাধান হয়নি। তাই সোমবার তারা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।
এদিকে গার্মেন্টসের শ্রমিকদের সড়ক অবরোধের খবর শুনে পুলিশ, বিজিবি ও সেনাবাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শ্রমিকদের বুঝিয়ে ও তাদের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেন।
এ বিষয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের উপ মহাপরিদর্শক রাজীব ঘোষ বলেন, রাসেল গার্মেন্টসের শ্রমিকরা কিছু দাবি দাওয়া নিয়ে সড়ক অবরোধ করেছিল। পরে পুলিশ, বিজিবি ও সেনাবাহিনী এসে তাদের বুঝিয়ে সরিয়ে দেয়। তবে এখানে তাদের অনেক দাবি অযৌক্তিক। যার কারণে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান নুর বলেন, রাসেল গার্মেন্টসের শ্রমিকরা চাষাড়া সড়ক বন্ধ করে বিক্ষোভ করছিল। পরবর্তীতে আমরা জেলা প্রশাসকের নির্দেশনায় শ্রমিকদের বুঝিয়ে সরিয়ে দিয়েছি। সেইসঙ্গে প্রশাসনের সহযোগিতায় মালিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকরা বসে আলোচনার মধ্য দিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান করবেন।
