  2. দেশজুড়ে

ঈশ্বরদীতে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, তীব্র যানজট

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ঈশ্বরদী (পাবনা)
প্রকাশিত: ০৩:৩৪ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
ঈশ্বরদীতে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, তীব্র যানজট

ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের জন্য স্বতন্ত্র পাবলিক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ ৮ দফা দাবিতে পাবনার ঈশ্বরদী শহরে দফায় দফায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) পৌর শহরের রেলগেটে দুপুর ১২টা থেকে দেড়টা ও স্টেশন রোডের প্রেসক্লাবের সামনে দুপুর দেড়টা থেকে ২টা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে শ্লোগান দেন বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। দুই দফা সড়ক অবরোধের ফলে ঈশ্বরদী শহর জুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ঈশ্বরদী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার।

শিক্ষার্থীরা জানায়, ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের পাবলিক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ, কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক সংকট দূরীকরণ করাসহ আট দফা দাবিতে আন্দোলন করছেন তারা। এ বিষয়ে কৃষি উপদেষ্টা আশ্বাস দিলেও তার কোনো বাস্তবায়ন হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে রাজপথে নেমেছি। আমাদের দাবি পূরণ না পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

কৃষি প্রশিক্ষণের ইনস্টিটিউটের ষষ্ঠ সেমিস্টারের শিক্ষার্থী সাখাওয়াত হোসেন সিফাত বলেন, আমাদের যে ৮ দফা দাবি রয়েছে তাদের মধ্যে প্রথম দাবি হলো আমাদের উচ্চ শিক্ষা। আমাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নেই। আমরা চাকরি পেলে ১০ গ্রেডে কর্মকর্তা হবো। এটি কোনো প্রজ্ঞাপন জারি হয়নি। আমাদের পদোন্নতি হয় না। কৃষি ডিপ্লোমা নিয়োগের নিয়মিত সার্কুলার নেই। দুই তিন বছর পর পর লোক নিয়োগ করা হয়। এতে হতাশা ভোগে কৃষি ডিপ্লোমা পাশ করা শিক্ষার্থীরা। এছাড়াও কলেজে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। ফলে পড়াশুনা ব্যাহত হয়।

শিক্ষার্থী ফারজানা ইয়াসমিন রাফা বলেন, আমাদের আন্দোলনের প্রধান কারণ ৮ দফা দাবি বাস্তবায়ন। আমরা ঢাকা খামার বাড়িতে গিয়েছিলেন ৮ দফা দাবি নিয়ে। কৃষি উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী স্যার আশ্বাস দিয়েছিলেন আমাদের দাবি মেনে নিবেন। ৮ মাস অতিবাহিত হলেও এখনো পর্যন্ত আমাদের দাবি মানা হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে আবার রাস্তায় নেমেছি।

ঈশ্বরদী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রণব কুমার শিক্ষার্থীদের বলেন, আমি নিজেও একজন কৃষিবিদ। আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে একরকম একাত্মা ঘোষণা করছি। আমার জানা মতে, ৮ দফা দাবিটি ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে রয়েছে। আপনারা সড়কে শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালন করুন। কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাবেন না।

ঈশ্বরদী কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ মতলেবুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, শিক্ষার্থীরা ৮ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন করছে। দেশের ১৮টি সরকারি কৃষি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটে এ আন্দোলন চলছে। শিক্ষার্থীদের এই দাবি সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় আছে। এতোদিন শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে আন্দোলন করেছে আজ ক্যাম্পাসের বাইরে গিয়ে আন্দোলন করছে। সম্প্রতি শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার সময়সূচী ঘোষণা করা হয়েছিলো কিন্তু শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা বর্জন করে আন্দোলনের নেমেছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুর রহমান বলেন, আমরা দাবির বিষয়টি শুনেছি। এ বিষয়টি সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

শেখ মহসীন/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।