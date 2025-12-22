  2. দেশজুড়ে

তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন

বগুড়ার স্মৃতিবিজড়িত বাড়িতে সাজ সাজ রব, উজ্জীবিত নেতাকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ০৪:০৮ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
বগুড়ার স্মৃতিবিজড়িত বাড়িতে সাজ সাজ রব, উজ্জীবিত নেতাকর্মীরা

দীর্ঘ ১৭ বছর পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরার খবরে বগুড়ায় উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। আগামী ২৫ ডিসেম্বর তার যুক্তরাজ্য থেকে ফেরার কথা রয়েছে। এই উপলক্ষে বগুড়া শহরের সূত্রাপুর রিয়াজ কাজী লেনে তারেক রহমানের একসময়ের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িটি নতুন করে সাজানো হচ্ছে।

এদিকে রোববার (২১ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা তৌফিকুর রহমানের কার্যালয় থেকে তারেক রহমানের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন জেলা বিএনপির শীর্ষ নেতারা।

বগুড়ার স্মৃতিবিজড়িত বাড়িতে সাজ সাজ রব, উজ্জীবিত নেতাকর্মীরা

বিএনপির দলীয় সূত্রে জানা গেছে, এক সময় বগুড়া সফরে এলে তারেক রহমান শহরের রিয়াজ কাজী লেনের এই বাড়িতেই অবস্থান করতেন। ২০০৭ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর তিনি লন্ডনে চলে গেলে বাড়িটি অনেকটা পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। বর্তমানে তার ফেরার সংবাদে ধোয়া-মোছা ও সংস্কারকাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন শ্রমিকরা। দেওয়াল ও গেটে দেওয়া হচ্ছে নতুন রঙের প্রলেপ।

সাবেক সংসদ সদস্য হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু বলেন, তারেক রহমান নিজ পছন্দ অনুযায়ী এই বাড়ির নকশা করেছিলেন। এখান থেকেই তিনি উত্তরবঙ্গের রাজনীতি সমন্বয় করতেন। তিনি বগুড়া-৬ আসন থেকে নির্বাচন করবেন, তাই এখানে তাকে নিয়মিত থাকতে হবে। সে কারণেই বাড়িটি বসবাসের উপযোগী করা হচ্ছে।

বগুড়ার স্মৃতিবিজড়িত বাড়িতে সাজ সাজ রব, উজ্জীবিত নেতাকর্মীরা

স্থানীয় বিএনপি নেতা রেজাউল করিম বাদশা বলেন, তারেক রহমান আগামী ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফেরার পর যে কোনো সময় বগুড়ায় আসবেন। তার নির্দেশেই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। তিনি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন- এই খবরে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে।

নির্বাচন কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বগুড়া পৌরসভা ও ১১টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত সদর আসনে মোট ভোটার ৪ লাখ ৪৯ হাজার। ঐতিহ্যগতভাবেই এই আসনটি বিএনপির শক্ত দুর্গ হিসেবে পরিচিত।

এল.বি/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।