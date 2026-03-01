ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনি নিহত, দাবি ইসরায়েলি কর্মকর্তার
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি নিহত হয়েছেন। এছাড়া তার মরদেহ পাওয়া গেছে বলে দাবি করেছেন ইসরায়েলি জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা। শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
রয়টার্স ইসরায়েলি জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানিয়েছে, তেহরানে চালানো যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলার পর খামেনির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
ইসরায়েলের চ্যানেল ১২ ও টাইমস অব ইসরায়েলসহ একাধিক গণমাধ্যমও সরকারি সূত্রের বরাত দিয়ে খামেনির মৃত্যুর দাবি করেছে।
এর আগে আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি খুব শিগগিরই ভাষণ দেবেন বলে জানিয়েছিল ইরানের রাষ্ট্রীয় আল-আলম টিভি।
এনবিসিকে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে তিনি বলেন, ইরানের প্রায় সব কর্মকর্তা জীবিত, সুস্থ ও নিরাপদ স্থানে আছেন।
এনএইচআর