নওগাঁ-৬
মনোনয়নপত্র নিলেন বিএনপির সাবেক প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নওগাঁ-৬ (আত্রাই ও রাণীনগর) আসনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বিএনপির সাবেক প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে নওগাঁর জেলা প্রশাসক এবং রিটার্নিং অফিসার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।
আত্রাই ও রাণীনগর বাঁচানোর আহ্বান জানিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ শেষে আলমগীর কবির বলেন, কালো টাকাকে মোকাবিলা করার জন্য নির্বাচনে এসেছি। আত্রাই ও রানীনগরের মানুষ কালো টাকাকে ঘৃণা করে। টাকার ইলেকশন অন্যায় ইলেকশন। এখানে জনমতের প্রতিফলন ঘটে না। যারা টাকার ঝঞ্ঝনানি দেখাচ্ছে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তাদেরকে মোকাবিলা করবো। রাজনীতিতে যারা সততা ও দেশপ্রেম দেখাতে পারবে না তাদের রাজনীতি থেকে চলে যাওয়া উচিত। গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করায় আমার প্রধান লক্ষ্য। আত্রাই রানীনগরের মানুষ আমাকে চায় দেখেই নির্বাচনে এসেছি।
তিনি আরও বলেন, সংস্কার, রাষ্ট্র মেরামত, দেশে গণতন্ত্র এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ছিলো জুলাই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। সেটিকে সামনে রেখেই আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনে কালো টাকার প্রভাব থাকবে না, সন্ত্রাস থাকবে না, জনগণ অবাধ এবং সুষ্ঠুভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে এটিই আমাদের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষা সফল করা সরকারের দায়িত্ব।
এ সময় বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আনোয়ার হোসেন বুলু, বিএনপি নেতা নজরুল মাস্টার, অ্যাডভোকেট আবু বেলাল হোসেন জুয়েল, জয়নাল আবেদীনসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, আলমগীর কবির চারদলীয় জোট সরকারের আমলে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। এবারের আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আসনটিতে দলটি আত্রাই উপজেলা বিএনপির সভাপতি শেখ রেজাউল ইসলাম রেজুকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছে।
