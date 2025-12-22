তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন ঘিরে নেত্রকোনায় ছাত্রদলের আনন্দ মিছিল
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে নেত্রকোনায় আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জেলা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) বিকেলে শহরের ছোট বাজারস্থ দলীয় কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি শহরের প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়।
এসময় ছাত্রদল নেতাকর্মীরা বলেন, তারেক রহমান ফিরলে দলের অভ্যন্তরে, এমনকি দেশের রাজনীতিতে একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। ভোটের পরিবেশ আরও ভালো হবে। আমরা ১৮ বছর ধরে অপেক্ষা করছিলাম, স্লোগান দিচ্ছিলাম; তিনি আসবেন বীরের বেশে। মাত্র দু’দিন পরই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। তিনি দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকলেও দলের মধ্যে ঐক্য ধরে রেখেছেন।
আনন্দ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি অনিক মাহবুব চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক শামছুল হুদা শামীম, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মোকসেদুল আলম রাজীব, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আরাফাত বাবু ও আবুল কালাম প্রমুখ।
এইচ এম কামাল/কেএইচকে/এএসএম