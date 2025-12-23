  2. দেশজুড়ে

তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

লালমনিরহাটে বিশেষ ট্রেনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ, ট্রেন চলাচল বন্ধ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি লালমনিরহাট
প্রকাশিত: ০১:৫৬ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
লালমনিরহাটে বিশেষ ট্রেনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ, ট্রেন চলাচল বন্ধ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে বিশেষ ট্রেন বরাদ্দের দাবিতে লালমনিরহাটে রেলপথ অবরোধ করেছেন বিএনপি নেতাকর্মী-সমর্থকরা। ‘লালমনিরহাটের সর্বস্তরের জনগণ’ ব্যানারে এ অবরোধ করা হয়।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) সকাল থেকে লালমনিরহাট রেলওয়ে স্টেশনে এ অবরোধ কর্মসূচি শুরু হয়। দুপুর পৌনে ২টায় প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অবরোধ চলছে। এতে লালমনিরহাটের সঙ্গে ঢাকাসহ সারাদেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। নির্ধারিত সময়ে ছেড়ে যায়নি লালমনিরহাট–ঢাকা রুটের আন্তঃনগর ট্রেন লালমনি এক্সপ্রেস। এতে যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

বিক্ষোভকারীরা জানান, তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকদের ঢাকায় যাতায়াত নিশ্চিত করতে ভাড়ার বিনিময়ে একটি বিশেষ ট্রেন বরাদ্দের জন্য রেল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয়। তবে এখন পর্যন্ত কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। বাধ্য হয়ে তারা রেলপথ অবরোধে নেমেছেন।

লালমনিরহাটে বিশেষ ট্রেনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ, ট্রেন চলাচল বন্ধ

অবরোধকারী আফজাল হোসেন বলেন, বিশেষ ট্রেন বরাদ্দ না দেওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ চলমান থাকবে। দাবি আদায় না হলে আরও কঠোর করার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হবে।

এদিকে অবরোধের কারণে স্টেশনে আটকে পড়েছেন শতশত যাত্রী। অনেকেই বিকল্প যানবাহনের খোঁজে স্টেশন ত্যাগ করছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেলওয়ে পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে অবস্থান করছেন।

লালমনিরহাটে বিশেষ ট্রেনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ, ট্রেন চলাচল বন্ধ

লালমনিরহাট রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টার আকবর আলী বলেন, অবরোধকারীরা রেললাইনের ওপর অবরোধ করছেন, যার কারণে ট্রেন ছাড়তে পারছি না। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি, তারা যা ব্যবস্থা নেবে সে পর্যন্ত অপেক্ষা করছি।

মহসীন ইসলাম শাওন/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।