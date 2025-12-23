তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন
ঢাকায় যেতে রাজবাড়ীতে প্রস্তুত ট্রেনসহ শতাধিক যানবাহন
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে রাজবাড়ী থেকে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের প্রায় ১০ হাজার নেতাকর্মী ঢাকায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন। এজন্য ট্রেনসহ শতাধিক যানবাহন ট্রেন প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে রাজবাড়ী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট লিয়াকত আলী বাবু এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ‘আমাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে যাচ্ছে ২৫ ডিসেম্বর। তারেক রহমানকে দেখতে ঢাকায় যেতে আমাদের প্রস্তুতি অনেক। অনেক নেতাকর্মী আজ থেকেই যাওয়া শুরু করেছেন। জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠন মিলে প্রায় ১০ হাজার নেতাকর্মী আমরা ঢাকায় যাবো। যাত্রীবাহী বাস, মাইক্রোবাস, প্রাইভেটকারসহ অন্যান্য মিলিয়ে প্রায় ১০০ যানবাহন যাবে। তবে কেউ কারও জন্য বসে না থেকে যার যার অবস্থান থেকে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।’
ঢাকার ৩০০ ফিটে তারেক রহমানের গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ছাত্রদলের ৩-৪ হাজার নেতাকর্মী প্রস্তুতি নিয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম রোমান।
দলীয় সূত্র জানায়, নেতাকর্মীদের ঢাকায় যাওয়ার সুবিধার্থে বিএনপির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওইদিন রাজবাড়ী-গোয়ালন্দঘাট-পোড়াদহ এবং গোয়ালন্দঘাট-পোড়াদহ-রাজবাড়ী রুটের ট্রেন চলাচল বন্ধ রেখে ট্রেনটি স্পেশাল হিসেবে ঢাকায় যাবে।
রুবেলুর রহমান/এসআর/এএসএম