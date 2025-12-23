প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলার প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জে মানববন্ধন

প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলার প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জে মানববন্ধন
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকা অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দুপুরে প্রেস ক্লাব চত্বরে নারায়ণগঞ্জে কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মরত সাংবাদিকদের উদ্যোগে এই মাববন্ধনের আয়োজন করা হয়।
এসময় বক্তারা বলেন, স্বাধীনতার পর দেশের গণমাধ্যম অফিসে এই ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেনি। এই হামলা কেবল দুটি পত্রিকার ওপরে নয়, এটি দেশের গণতন্ত্র ও স্বাধীন মত প্রকাশের ওপর সরাসরি আঘাত। দ্রুত ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি এবং সাংবাদিকতার স্বাধীনতা পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি কবি হালিম আজাদের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে সঞ্চালনা করেন প্রথম আলো নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি মজিবুল হক ও ডেইলি স্টারের নিজস্ব সংবাদদাতা সৌরভ সিয়াম।
মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি খবরের পাতা সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, দৈনিক সংবাদের প্রধান প্রতিবেদক সালাম জুবায়ের, বাংলাদেশ কলামিস্ট ফোরামের মহাসচিব মীর আব্দুল আলীম, নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, সহ-সভাপতি বিল্লাল হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ আনিসুর রহমান জুয়েল, দৈনিক সমকালের নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি শরীফ উদ্দিন, জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আহসান সাদিক, কবি ও সাংবাদিক কাজল কানন, ফতুল্লা প্রেস ক্লাবের সভাপতি আবদুর রহমান, সাধারণ সম্পদক নিয়াজ মোহাম্মদ মাসুম ও বন্দর প্রেস ক্লাবের সভাপতি আতাউর রহমান সহ বিভিন্ন পর্যায়ের সাংবাদিকরা।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এনএইচআর/এএসএম