নোয়াখালীতে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহত ৫

নোয়াখালীতে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহত ৫
নোয়াখালীর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হাতিয়ায় চর দখল নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অনেকে।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেলে সুখচর ইউনিয়নের ৭ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সীমান্তবর্তী দুর্গম জাগলার চরে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল আলম জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
নিহতদের মধ্যে আলাউদ্দিন বাহিনীর প্রধান আলাউদ্দিনের (৪০) পরিচয় নিশ্চিত করেছে পুলিশ। তিনি উপজেলার সুখচর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের চর আমান উল্যাহ গ্রামের ছেরাং বাড়ির মহিউদ্দিনের ছেলে। এছাড়া আরও চারটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, উপজেলার জাগলার চরে জেগে ওঠা বিশাল চরের দখল নিতে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় সামছু বাহিনী ও আলাউদ্দিন বাহিনী পেশিশক্তি দেখিয়ে আসছিল। এরমধ্যে দুপক্ষই কিছু জমি মৌখিকভাবে বিক্রি করে। মঙ্গলবার সকালে ওই জমির দখল নিতে গেলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
সংঘর্ষে আলাউদ্দিন বাহিনীর প্রধান আলাউদ্দিনসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। পুলিশ, কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনীর সদস্যরা মরদেহগুলো উদ্ধার করেছেন।
হাতিয়া থানার ওসি সাইফুল আলম বলেন, মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনার পর দুর্গম ওই চরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান নিয়েছেন। অপরাধীদের ধরতে অভিযান চলছে।
ইকবাল হোসেন মজনু/এসআর/এমএস