রাজবাড়ীতে জমির আইল নিয়ে সংঘর্ষে নিহত ১

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৪১ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে জমির আইল নিয়ে বিরোধের জেরে চাচাতো ভাইদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় হাবিব শেখ (৪২) নামে একজন কৃষক নিহত হয়েছে। এছাড়া আরও ৪ জন আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দুপুরে বালিয়াকান্দি উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নের ব্যাঙডুবি বিলের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, আহতদেরকে বালিয়াকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এরমধ্যে জামাল উদ্দিন শেখকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। নিহত হাবিব শেখ বালিয়াকান্দি উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নের বনগ্রামের লিয়াকত শেখের ছেলে।

আহতরা হলেন, একই গ্রামের মনজু শেখের ছেলে শরিফুল শেখ (৩৫), টোকন শেখ (৩২), অপরপক্ষের আবেদ আলী শেখের ছেলে জামাল উদ্দিন শেখ (৬০) ও রাকিব শেখ (২৭)।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শরিফুল শেখ বলেন, হাবিব শেখ আমার পাওয়ার টিলার চালাচ্ছিলো। জমির আইল নিয়ে চাচাতো ভাই জামাল উদ্দিন শেখের সঙ্গে কথাকাটাকাটি হয়। এসময় তারা আমাকে ও আমার ভাই টোকন শেখকে মারপিট করে। এ সময় হাবিব মাটিতে পড়ে যায়। দ্রুত তাকেসহ আমাদের হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক হা‌বিবকে মৃত ঘোষণা করে।

বালিয়াকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. ফারুক হোসেন বলেন, মারামারির ঘটনায় শরিফুল শেখ ও টোকন শেখ নামে দুই ভাই হাবিব শেখকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালে আনার আগেই হাবিব শেখের মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না।

বালিয়াকান্দি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুর রব তালুকদার বলেন, জমি নিয়ে বিরোধে ৪ জন আহত হয়েছেন। এসময় এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। সংঘর্ষ দেখে হার্ট অ্যাটাকে নাকি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে এটা এখনো বলা সম্ভব হচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।

রুবেলুর রহমান/এনএইচআর/এমএস

