রূপগঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতাসহ গ্রেফতার ৪
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের তারাব পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর ও আওয়ামী লীগ নেতা নজরুল ইসলাম মফিজসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার(২৩ ডিসেম্বর) উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন- তারাবো পৌরসভা ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর নজরুল ইসলাম মফিজ (৫৬), দাউদপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রুবেল মিয়া ও সুজন মিয়া (৩৭) ও হোসেন আলী (৩০)।
রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সবজেল হোসেন বলেন, আইনশৃঙ্খলা বিনষ্ট, নাশকতার পরিকল্পনা ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে যুবলীগ নেতা রুবেল মিয়া ও তারাবো পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর নজরুল ইসলাম মফিজকে আটক করা হয়। অন্যদিকে পৃথক ঘটনায় মুড়াপাড়ার মঙ্গলখালী এলাকায় ডাকাতি প্রস্তুতিকালে সুজন মিয়া ও হোসেন আলী নামের আরও দুজনসহ মোট চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মফিজ ও রুবেলের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের একাধিক অভিযোগ রয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের নারায়ণগঞ্জ আদালতে পাঠানো হয়েছে।
