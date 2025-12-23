সিরাজগঞ্জে চলন্ত ট্রাকে আগুন
সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় চলন্ত ট্রাকে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এতে ট্রাকে থাকা বাসাবাড়ির কিছু মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সলঙ্গার ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কের কয়াপাড়া এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পরে স্থানীয়রা প্রায় ২০ মিনিট চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাজশাহী থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসে বাসাবাড়ির মালামালবোঝাই একটি ট্রাক। কয়াপাড়া এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ ট্রাকে থাকা মালামালে আগুন লেগে যায়। এসময় স্থানীয়রা আগুন দেখতে পেয়ে ট্রাকের চালককে গাড়ি থামানোর সংকেত দিলে চালক তাৎক্ষণিকভাবে ট্রাকটি থামান। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় মহাসড়কের পাশে কৃষিকাজে ব্যবহৃত সেচ পাম্প থেকে পানি নিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।
হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসমাইল হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। এতে কিছু মালামাল পুড়ে গেলেও বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।
