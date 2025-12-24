  2. দেশজুড়ে

ডাকাতির সময় চিনে ফেলায় যুবককে কুপিয়ে কবজি বিচ্ছিন্ন

প্রকাশিত: ১০:৪৩ এএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের এশিয়ান হাইওয়ে সড়কে সংঘবদ্ধ ডাকাত দল ডাকাতির সময় তাদের চিনে ফেলায় আকাশ (১৯) নামের এক যুবককে কুপিয়ে কবজি বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

এ ঘটনায় মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) আহতের মা হেনা আক্তার বাদী সোনারগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযুক্ত ডাকাত সদস্যরা হলেন- আশরাফুল ইসলাম (২২), আমির হোসেন (৪৫), মো. সবুজ (২২), মো. ফাহিম (২৩) ও বাবু ওরফে বারকী বাবু।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্তরা প্রত্যেকে সোনারগাঁ উপজেলার বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন সময় ডাকাতি করে থাকে। গত বুধবার রাতে উপজেলার বস্তল এলাকায় চলন্ত গাড়ির গতিরোধ করে ডাকাতি করার সময় আকাশ তাদের দেখে চিনে ফেলেন। ঘটনার সময় তিনি দ্রুত স্থান ত্যাগ করে বিষয়টি নিজ এলাকার কয়েকজনকে জানান। এতে ডাকাতরা ক্ষিপ্ত হয়ে আকাশকে খুঁজতে থাকে। একপর্যায়ে রোববার (২১ ডিসেম্বর) বিকেলে আকাশকে একা পেয়ে তারা বেধড়ক মারধর করে। এলোপাথাড়ি কুপিয়ে তাকে রক্তাক্ত জখম করে ও ডান হাতের কবজি কেটে ফেলে।

সোনারগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহিবুল্লাহ বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

