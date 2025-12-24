সীতাকুণ্ডে বিএনপির সাবেক নেতার বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণ

সীতাকুণ্ডে বিএনপির সাবেক নেতার বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণ
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত নুরুল ইসলামের বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দিনগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার কদমরসুল এলাকায় মুখোশধারী ছয়জনের একটি গ্রুপ বিস্ফোরণ ঘটায়। তবে এতে বাড়ির জানালার গ্লাস ভেঙে গেলেও কেউ হতাহত হননি।
প্রয়াত নুরুল ইসলামের ছেলে আবু সুফিয়ান শিবলু বলেন, মুখোশ পরিহিত ৬ জন একসঙ্গে এসে চারটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এছাড়া দুই পেট্রোল বোমা রেখে চলে যায়। তবে কারা কী কারণে এই ঘটনা ঘটিয়েছে নিরাপত্তা শঙ্কার কথা জানিয়ে তা জানাতে অস্বীকৃতি জানান তিনি।
সীতাকুণ্ড মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহিনুল ইসলাম বলেন, পুলিশের টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে দুটি অবিস্ফোরিত ককটেল ও দুটি ছোট কাচের বোতল উদ্ধার করে থানা নিয়ে আসে। এগুলো নিষ্ক্রিয় করার প্রক্রিয়া চলছে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কয়েকজন জানান, মনোনয়নকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মধ্যে বিরোধে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে।
