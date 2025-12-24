  2. দেশজুড়ে

বরিশালে আওয়ামী লীগের ৩ নেতা গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৬:০১ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বরিশালে ডেভিল হান্ট অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের তিন নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুরে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে আগৈলঝাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাসুদ খাঁন জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে পৃথক অভিযানে উপজেলা শ্রমিক লীগের সদস্য ও বাকাল ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য আসাদুজ্জামান খলিফা, রাজিহার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মতিউর রহমান ও বাগধা ইউনিয়ন যুবলীগের সহ-সম্পাদক আজিম মোল্লাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মোহাম্মদ মাসুদ খাঁন বলেন, গ্রেফতারকৃতদের উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব রাতুল ইসলাম শাহেদের মোটরসাইকেল ভাঙচুরের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

