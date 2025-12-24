লালমনিরহাট সীমান্তে ভারতীয় নাগরিক আটক

লালমনিরহাট সীমান্তে ভারতীয় নাগরিক আটক
অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টাকালে এক ভারতীয়কে আটক করেছে বিজিবি। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) ভোরের দিকে তাকে আটক করা হয়।
আটক যুবকের নাম বিশ্বজিৎ কুমার দাস (২৫)। তার কাছে ৮২০ টাকা, ৮০০ ভারতীয় রুপি এবং একটি আধার কার্ডের ফটোকপি পাওয়া গেছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে লালমনিরহাট ব্যাটালিয়ন (১৫ বিজিবি)।
১৫ বিজিবি সূত্রে জানা যায়, রাত ২টার দিকে দুর্গাপুর বিওপির টহল দল কাউয়ারচর এলাকায় সীমান্ত পিলার ৯২৫/৫-এস থেকে প্রায় ৭০০ গজ বাংলাদেশ অভ্যন্তরে বিশ্বজিৎ কুমারকে আটক করে।
লালমনিরহাট ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মেহেদী ইমাম বলেন, আটক ভারতীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে মামলা দিতে আদিতমারী থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।
মহসীন ইসলাম শাওন/এসআর/এমএস