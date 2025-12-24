স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন নিলেন বিএনপি নেতা বাদশাহ

স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন নিলেন বিএনপি নেতা বাদশাহ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন নিয়েছেন বিএনপি নেতা আমিনুল ইসলাম বাদশাহ।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. আশরাফুল আলম রাসেলের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন তিনি।
আমিনুল ইসলাম বাদশাহ বলেন, ‘আমি ঝিনাইগাতী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক। জেলা বিএনপির দুবারের যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। আমি রাজনীতির মাঠে বাপ-চাচার কোটায় আসিনি। জনগণের ভালোবাসা ও সমর্থন নিয়ে ইউপি সদস্য, ইউপি চেয়ারম্যান ও তিনবার উপজেলা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছি।’
শেষ পর্যন্ত মাঠে থাকবেন কি না— এমন প্রশ্নের জবাবে বাদশাহ বলেন, ‘স্বাধীনতার পরে ঝিনাইগাতী উপজেলা থেকে কেউ সংসদে যেতে পারেননি। উপজেলার সর্বস্তরের মানুষ আমাকে ভোট দিয়ে তিনবার উপজেলা চেয়ারম্যান পদে রায় দিয়েছে। সুতরাং উপজেলাবাসীর জোরালো দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ যদি নির্বাচনের আগে আমার মৃত্যু বা শয্যাশায়ী না করে, তাহলে আমি বাদশাহ শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবো, ইনশাআল্লাহ।’
এর আগে দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজের জন্য দল বাদশাহকে বহিষ্কার করলেও সম্প্রতি বহিষ্কারাদেশ তুলে নেয়।
আসনটিতে বিএনপির সমর্থন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনবারের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মাহমুদুল হক রুবেল।
