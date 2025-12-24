  2. দেশজুড়ে

যশোরে প্রার্থী বদলে হতাশ বিএনপি নেতাকর্মীরা

প্রকাশিত: ০৭:১৬ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যশোর-৫ (মণিরামপুর) আসনে বিএনপির প্রার্থী বদল হওয়ায় দলীয় নেতাকর্মীদের মাঝে যেনো বজ্রাঘাত হয়েছে। এ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করবেন জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের (একাংশ) সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মুফতি রশীদ বিন ওয়াক্কাস।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ইতোপূর্বে প্রাথমিকভাবে উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় নেতা অ্যাড. শহীদ মোহাম্মদ ইকবাল হোসেনকে এ আসনে বিএনপির মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল।

এর আগে প্রাথমিকভাবে উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় নেতা অ্যাড. শহীদ মোহাম্মদ ইকবাল হোসেনকে এ আসনে মনোনয়ন দিয়েছিল হাইকমান্ড। এতে নেতাকর্মীদের মাঝে উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়। প্রার্থী শহীদ ইকবালও নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনী মাঠে নেমে পড়েন। ফলে এ আসনে ধানের শীষের নতুন জোয়ার সৃষ্টি হয় বলে দলীয় সূত্রগুলো জানায়। কিন্তু প্রার্থী বদলের ঘোষণায় সেই জোয়ারে ভাটা পড়ে।

এ বিষয়ে অ্যাড. শহীদ মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন জানান, কেন্দ্রের সিনিয়র নেতাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছু বলার নেই। তবে এ সিদ্ধান্তে তৃণমূলে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন জানিয়েছি।

মণিরামপুর উপজেলার বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান মিন্টু জানিয়েছেন, বিএনপির প্রার্থীর পরিবর্তে জোটের প্রার্থী ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করবে- এটি তৃণমূলের নেতাকর্মীরা মানতে পারছেন না। এজন্য তাদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। তারা সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তবে সিদ্ধান্ত বদল না হলে নির্বাচনে প্রভাব পড়ারও আশঙ্কা রয়েছে।

তবে নতুন মনোনীত প্রার্থী মুফতি রশীদ বিন ওয়াক্কাস জানান, কিছুটা ক্ষোভ হতাশা থাকবেই। তবে বিএনপির নেতাকর্মীরা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আদর্শ ধারণ করে। তাই দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে আমার সঙ্গেই থাকবেন।

এদিকে, যশোর-৫ (মনিরামপুর) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তন করায় বিক্ষোভ করেছে নেতাকর্মীরা। বিকালে মনিরামপুর উপজেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিলটি বের হয়। মণিরামপুর বাজারের প্রধান সড়ক ঘুরে দলীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

