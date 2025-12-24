পিকআপভ্যানের ধাক্কায় প্রাণ গেলো মোটরসাইকেলের দুই আরোহীর

পিকআপভ্যানের ধাক্কায় প্রাণ গেলো মোটরসাইকেলের দুই আরোহীর
মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় পিকআপভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) সকাল ৭টার দিকে কুলাউড়া-জুড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের আছুরীঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন- জুড়ী উপজেলার জায়ফরনগর ইউনিয়নের দক্ষিণ জাঙ্গীরাই গ্রামের মো. দুলু মিয়ার ছেলে জাবেদ আহমেদ (১৯) ও ভবানীপুর গ্রামের মো. নুরু মিয়ার ছেলে রিয়াদুল ইসলাম (১৯)।
পুলিশ জানায়, সকালে ঘন কুয়াশার মাঝে একটি মোটরসাইকেল কুলাউড়ার দিকে যাচ্ছিলো। এসময় উল্টোদিক থেকে আসা পিকআপ মোটরসাইকেলকে সজোরে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়।
কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান মোল্লা জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরিবার অভিযোগ দিলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
