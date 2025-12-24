  2. দেশজুড়ে

তারেক রহমানের হাতে ধানের শীষ তুলে দিতে সাইকেলে ঢাকার পথে আব্বাস

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ভোলা
প্রকাশিত: ০৮:০৬ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএন‌পির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের হাতে ধানের শীষ তুলে দেওয়ার আশায় ভোলা থেকে সাইকেলে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন আব্বাস মিয়াজী নামে এক যুবক।

আব্বাস মিয়াজী ভোলা সদর উপ‌জেলার চরসামাইয়া ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মিয়াজী বাড়ির রতন মিয়াজীর ছেলে। তিনি চরসামাইয়া ইউনিয়ন শ্রমিক দলের দপ্তর সম্পাদক ও ৫নম্বর ওয়ার্ড শ্রমিকদলের সভাপতি।

আব্বাস মিয়াজী বলেন, বৃহস্প‌তিবার (২৫ ডিসেম্বর) বিএন‌পির চেয়ারম্যান তারেক রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করবেন। তাই ঢাকার ৩০০ ফিটে জনসভায় যোগ দিতে সাইকেলে ধানের শীষ, তারেক রহমানের ছবিযুক্ত ফেস্টুন, জাতীয় পতাকা ও বিএনপির পতাকা এবং নিজের পুরো শরীরে ধানের শীষ লাগিয়ে মঙ্গলবার বিকেলে ভোলা প্রেসক্লাবের সামনে থেকে সাইকেল চালিয়ে রওনা হয়েছি।

তি‌নি আরো বলেন, বিগত দিনে আওয়ামী লীগের বহু নির্যাতনের শিকার হয়েছি। বিএনপির কোনো কর্মসূচিতে যোগদার দেওয়া থেকে মিস করিনি। আওয়ামী লীগের নেতাদের মিথ্যা মামলায় জেল খেটেছি। তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের খবরে দুই চাকার সাইকেল নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। তারেক রহমানকে দুচোখে এক নজর দেখে তার হাতে একমুঠো ধানের শীষ তুলে দেবো।

জুয়েল সাহা বিকাশ/এনএইচআর/জেআইএম

