নওগাঁয় বেড়েছে শীতের তীব্রতা, তাপমাত্রা ১২.২ ডিগ্রি

নওগাঁয় বেড়েছে শীতের তীব্রতা, তাপমাত্রা ১২.২ ডিগ্রি
উত্তরের সীমান্তবর্তী জেলা নওগাঁয় বেড়েছে শীতের তীব্রতা। দিন যতই যাচ্ছে ততই বাড়ছে শীত। সন্ধ্যার পর হিমেল বাতাস শীতকে বাড়িয়ে তুলছে কয়েকগুণ। দিনে ঠিকমতো দেখা মিলছে না সূর্যের।
নওগাঁর বদলগাছী কৃষি ও আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের তথ্য মতে বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বুধবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বুধবার দুপুর ১টার পর সূর্যের দেখা মিললেও আজ এখন পর্যন্ত দেখা মিলেনি সূর্যের। ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে চারপাশ। ছোট থেকে মাঝারি যানবহনগুলো চলাচল করছে হেডলাইট জ্বালিয়ে।
এদিকে, হঠাৎ করে শীত বেড়ে যাওয়ায় ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে শ্রমজীবী এবং নিম্ন মধ্যম আয়ের মানুষদের।
নওগাঁর বর্ষাইল এলাকার সবজি বিক্রেতা আনিসুর রহমান বলেন, এক সপ্তাহ থেকে শীত অনেক বেশি। ভোরে সবজি ধুয়ে এরপর টুকরিতে সাজানো লাগে। শীতে এসব ধোঁয়ার কাজ করতে অনেক কষ্ট হয়। সকাল থেকে সাইকেলে করে এসব সবজি শহরের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে বিক্রি করি। শীত বেশি হওয়ায় সকালে মানুষজন বাড়ি থেকে বের হচ্ছে না। যার জন্য বেচা বিক্রিও তেমন নেই। পেটের দায়ে ঠান্ডা লাগলেও বাইরে আসতে হচ্ছে।
বদলগাছী আবহাওয়া ও কৃষি পর্যবেক্ষণাগারের উচ্চ পর্যবেক্ষক মাহবুব আলম বলেন, জেলায় আজ সকাল ৯টা পর্যন্ত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। দিনে সূর্য ঠিকমতো উদিত না হওয়ায় শীত বেশি অনুভূত হচ্ছে। সামনে তাপমাত্রা আরও কমতে পারে।
আরমান হোসেন রুমন/এএইচ/এএসএম